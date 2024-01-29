Месси выбрал нового тренера для «Барселоны»

Новый тренер вошел в шорт-лист каталонской «Барселоны». Как сообщается на страницах Todofichajes, после ухода Хави Эрнандеса пост наставника «сине-гранатовых» может занять нынешний рулевой сборной Аргентины Лионель Скалони.

Источник утверждает, что кандидатуру 45-летнего тренера лично рекомендовал бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Приход Скалони способствовал бы трансферам в каталонский гранд аргентинских футболистов.

Контракт Лионеля со сборной Аргентины рассчитан до 2026 года. Он может покинуть национальную команду летом после завершения Кубка Америки.

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