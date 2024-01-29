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Чемпионат Испании. Ла Лига

Когда закрывается зимнее трансферное окно в Испании

29 Января 2024 • 12:30 Комментировать

Испанские клубы не очень активны на зимнем трансферном рынке, и в топ-25 январских переходов только три сделки с участием клубов Ла Лиги. С другой стороны «Барселона» возглавляет этот список, заплатив за 18-летнего форварда «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке 40 млн евро. Перспективный полузащитник «Антверпена» Артур Вермерен, оцененный в 30 миллионов, достался мадридскому «Атлетико» «всего» за 18 млн евро. В тройке и аренда Гонсалу Гуэдеша, который уже помог «Вильярреалу» обыграть на выезде «Барселону» (5:3) и подтолкнуть Хави к решению об уходе.

До 1 февраля, когда в Испании закроется трансферное окно, ждем появления в «Атлетико» представителя «Ювентуса» Мойзе Кина.

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