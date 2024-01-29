Кто может сменить Хави в «Барселоне»

«Барселона» летом сменит наставника, ранее Хави заявил, что покинет свой пост. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выбирает сменщика для каталонцев.

«Барселона» вслед за «Ливерпулем» оказалась в ситуации, что имеет почти полгода на поиск нового главного тренера. Казалось бы, можно было взять список кандидатов на пост наставника мерсисайдцев и скопировать его применительно к каталонцам. Однако это было бы неверно. Дело в том, что «Ливерпуль» сейчас – это мощный топ-клуб, который может выбирать тренера по своему усмотрению. «Барселона» же находится в ситуации, когда мечтает об этих наставниках, но позволить может иных. По этой причине применительно к «Барселоне» имеет смысл разбить потенциальных специалистов по степени вероятности их назначения.

Их хочет «Барселона», но вряд ли получит

Юрген Клопп. Назвать более очевидную кандидатуру, о которой мечтают в клубе, просто нельзя. Топ-тренер, возможно, лучший в мире вообще. Летом немец освободится, и «Барселона» готова сделать всё, чтобы его заполучить. Однако вероятность равна нулю. Сам Клопп уже сказал, что хочет взять перерыв в работе. Но даже не будь этого, сложно поверить, что немец взялся бы сейчас за авантюру. «Барселона» продолжает быть командой, у которой есть финансовые сложности, а футбол Клоппа потребует серьёзной перестройки, что повлечёт затраты. Для тренера это был бы довольно серьёзный риск.

Другой тренер с опытом работы в Англии, которого хотели бы позвать на «Камп Ноу», это Микель Артета. В конце концов это воспитанник «Барселоны», что важно для каталонцев. Однако абсолютно непонятно, что может заставить тренера сейчас покинуть «Арсенал». Артета долго выстраивал в Лондоне команду, которая прогрессирует. Бросить всё это добровольно, чтобы заняться строительством в «Барселоне» – сомнительная перспектива.

Отличные варианты с несколькими, но

Крайне интересно было бы понаблюдать за Юлианом Нагельсманном в Каталонии. Причём он подошёл бы «Барселоне». Футбол Нагельсманна довольно сложный и красивый, сам тренер карьерой до «Баварии» показал, что умеет работать с молодёжью, а это всегда ценится в «блаугране». Главный вопрос, согласится ли сам немец пойти в «Барселону» с учётом высокого давления и отсутствия возможности больших расходов для выстраивания игры. Однако Нагельсманн вполне может стать для «Барселоны» тем, кем Клопп стал для «Ливерпуля».

Есть ещё одна кандидатура, которую в Каталонии стоило бы рассмотреть. «Барселоне» не помешал бы опытный тренер, но сейчас по объективным причинам заполучить такого будет сложно. На ум приходит лишь кандидатура Луиса Энрике, но при одном важном но – если «ПСЖ» по традиции уволит тренера после того, как тот не выиграет Лигу чемпионов, а это очень вероятно. Луис Энрике в «Барселоне» проделывал хорошую работу, ему всё знакомо, он набрался опыта. Он выглядит той кандидатурой, которая могла бы вернуть каталонцев на лучшие позиции. Однако всё упирается в контракт с «ПСЖ».

Реальные варианты, полные риска

Обсуждается ряд кандидатур тренеров, которые с радостью возглавили бы «Барселону», но они выглядят крайне рискованными. По данным прессы, Деку симпатизирует наставнику «Порту» Сержиу Консейсау. 49-летний специалист трижды привёл «Порту» к чемпионству, взял два кубка страны, имеет опыт плей-офф Лиги чемпионов. При этом Консейсау успел до «Порту» поработать в ряде клубов на родине и даже ездил во французский «Нант». В целом тренеру было бы интересно поработать в топ-чемпионате, но «Барселона» выглядит слишком резким ростом.

Также в эту когорту можно отнести другого воспитанника «Барселоны» – Тьяго Мотту. О бразильце с итальянским паспортом давно говорят как о перспективном тренере. Справедливости ради стоит отметить, что пока каких-то громких успехов у него нет. В этом сезоне «Болонья» идёт неплохо, даже борется за попадание в Лигу чемпионов, но всё же его кандидатура тоже выглядит чрезмерным риском. Обсуждалась бы так активно кандидатура Мотты, не будь он воспитанником каталонцев? Есть большие сомнения.

Честно говоря, на фоне Консейсау и Мотты кандидатура Мичела выглядит более понятной. Испанец сначала выводил из Сегунды в Примеру «Райо Вальекано», «Уэску» и «Жирону». Более того, сейчас с каталонцами он неожиданно идёт на втором месте в чемпионате Испании, оторвавшись и от «Барселоны», и от «Атлетико». Откровенно говоря, такой результат «Жироны» точно круче того, что показывает Мотта. При этом Мичел даёт результат не в чемпионате Португалии с хорошим составом, а в Испании с довольно скромными игроками.

Тренеры, которых ещё каталонцы могут рассмотреть

Если вернуться к чемпионату Испании, то нельзя не рассмотреть кандидатуру Иманоля Альгуасиля. Тренер проделывает классную работу в Сан-Себастьяне. «Реал Сосьедад» уже несколько лет идёт в верхней части чемпионата Испании, показывая очень хороший футбол. В отличие от того же Мичела успехи Альгуасиля стабильнее. Даже в Лиге чемпионов «Реал Сосьедад» уже показал себя с хорошей стороны.

Нельзя не включить в список Роберто де Дзерби. Итальянец ждёт нового вызова, ждёт большой клуб, который в него поверит. Де Дзерби обладает огромным талантом и перспективами, его «Брайтон» – одна из тех команд, на футбол которой просто приятно смотреть. Однако есть ощущение, что каталонцы не рискнут звать в свой хаос совсем уж чужого. Де Дзерби не свой, даже не имеет опыта в Ла Лиге и не имеет истории успеха.

Роман Андреев