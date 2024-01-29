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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави отказался от 12 миллионов зарплаты, чтобы помочь «Барселоне»

29 Января 2024 • 11:08 Комментировать
Барселона
...
Осасуна
1 1.32 X 5.50 2 9.00
31.01 21:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес отказался от положенных ему 12 миллионов евро зарплаты. Специалист хочет помочь своей команде, которая испытывает большие финансовые проблемы. Об этом сообщает издание Sport.

Напомним, Хави ранее заявил об уходе из «Барселоны» в конце нынешнего сезона. Испанский специалист должен взять год на паузу. На место Хави сейчас претендуют такие тренеры, как Мичел, Микель Артета и Рафа Маркес.

Под руководством Хави «Барселона» в прошлом сезоне уверенно выиграла чемпионат Испании и суперкубок. Причиной своего ухода испанец назвал усталость, которая настигла его по ходу нынешней кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
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