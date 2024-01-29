Почему Хави решил покинуть «Барселону»

Из романа Хави и «Барселоны» сказки не получилось. Наставник объявил, что покинет команду по окончании сезона. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над причинами.

От Хави ждали слишком многого

Когда Хави приходил, все рисовали себе картины фантастического будущего. Он был умным игроком, в чём многие видели способность автоматически поставить умный футбол. Хави – свой, он не просто воспитанник, но и каталонец, то есть будто знает тайны «Камп Ноу», которые передаются из поколения в поколение как в каком-то монашеском ордене. Он должен был стать продолжением «родословной» «Барселоны». От Йохана Кройфа к Хосепу Гвардиоле, от Гвардиолы к Хави.

В итоге Хави стал заложником этих ожиданий. В нём видели нового Гвардиолу или хотя бы Луиса Энрике. Пример Зинедина Зидана из стана конкурентов будто показывал, что успех молодого тренера — это не исключение из правил. В «Барселоне» были уверены, что Хави предначертано вернуть клуб в элиту европейского футбола, и он легко справится с перестройкой.

По факту же речь шла о молодом тренере, у которого был недолгий опыт работы в Катаре. В конце концов тот же Гвардиола пришёл в главную команду «Барселоны» из второй, был в системе. Луис Энрике не только поработал в кантере, а успел набраться опыта в «Роме» и «Сельте». К тому же у обоих были Лионель Месси и другие звёзды. От Хави требовали, по сути, со школьной скамьи переделать всё и добиться успеха. Требовали чуда. Однако чудо на то и чудо, что по заказу не возникает.

Хави не поддерживали

Если внешне приход Хави выглядел как ставка на чудо, то внутренне это выглядело холодным расчётом. Когда Жоан Лапорта нанимал молодого тренера без серьёзного опыта, он наверняка понимал, что велик риск неудачи, особенно когда клуб находится в сложном финансовом положении. Однако для Лапорты назначение Хави стало прекрасным громоотводом. В конце концов любые неудачи можно было начать списывать на неопытность тренера. После этого логично следовало обсуждение возможности уволить наставника, но расставаться с кумиром поклонники «блауграны» точно не хотели.

Хави был громоотводом для руководства клуба. При этом даже внешне не чувствовалось, что тренера действенно поддерживали. В сентябре с наставником продлили контракт, но лишь до 2025 года. Сложно такой срок назвать в полной мере доверием. При этом, несмотря на всю многочисленную критику в последние месяцы, в клубе толком не выступили с полноценным заявлением о доверии Хави и его курсу.

Не забудем все слухи о том, что спортивный директор «Барселоны» Деку думал о смене наставника. Учитывая агентское прошлое португальца, говорилось, что португалец хочет сменить Хави кем-то из тех, с кем связан. В частности, называлась кандидатура Сержиу Консейсау. Всё это не могло не давить на наставника.

Результаты

Можно много говорить о сопутствующих факторах, но правда и в том, что Хави не доказал результатами, что он тренер, соответствующий амбициям клуба. В прошлом сезоне «Барселона» не вышла в плей-офф Лиги чемпионов. При этом в двух предыдущих сезонах каталонцы ничего не показали в Лиге Европы. В прошлом сезоне «Барселона» выиграла чемпионат Испании, но многое об этом достижении говорит тот факт, что едва ли не лучшим игроком команды был вратарь Марк-Андре тер Штеген. В этом сезоне к январю было понятно, что «блауграна» останется без трофеев: из Кубка команда вылетела, в чемпионате отставание слишком большое, а в Лиге чемпионов много команд более высокого уровня.

Речь не о том, что Хави – плохой тренер. В конце концов он не провалился. Более того, в тех обстоятельствах, в которых находился наставник, он добился хорошего результата. Просто будь на его месте кто-то с большим опытом, всё могло сложиться лучше.

Есть ощущение, что тренер слишком рано принял «Барселону». Возможно, через несколько лет Хави вернётся более окрепшим, и результат будет иным. Однако сейчас это точно не тот клуб, где молодой специалист мог бы добиться успеха.

Хави уходит: Что дальше будет с «Барселоной»

Роман Андреев