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Хави уходит: Что дальше будет с «Барселоной»

29 Января 2024 • 11:05 Комментировать

Летом «Барселона» сменит тренера: Хави заявил, что покидает свой пост. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предполагает, как это отразится на клубе.

Лапорта лишился защиты

Руководство «Барселоны» после ухода Хави окажется под большим давлением. Назначение на пост бывшей легенды было важным стратегическим ходом для Жоана Лапорты. Наличие Хави на посту главного тренера позволило клубу на несколько лет снять с себя огонь критики. Когда команда играет плохо, у руководства так или иначе есть несколько вариантов изменения ситуации: покупать новых игроков или менять тренера. Первое «Барселона» не могла себе позволить из-за финансовых сложностей, второе – нельзя же уволить легенду. Вдобавок Хави тактично себя вел и не критиковал руководство за отсутствие приобретения тех игроков, которых хотел.

Благодаря этому Лапорта чуть более двух сезонов был под защитой. По сути, у него был иммунитет от критики. Теперь ситуация кардинально изменится. Новый тренер, кем бы он ни был, будет требовать кадровых изменений. Представьте на секунду ситуацию, что по какой-то причине Юрген Клопп готов будет рассмотреть предложение, но при условии выполнения его пожеланий. Вечно скидывать все проблемы на предшественников Лапорта не сможет, при этом не стоит забывать, что в «Барселоне» пост президента выборный. В общем, уход Хави станет триггером для более активных действий руководства клуба.

Конец проекта

Уход Хави – это ведь и конец проекта. Его приглашение было попыткой вернуть «Барселону» в эпоху Хосепа Гвардиолы. Свой, который делал ставку на воспитанников «Ла Масии». В клубе верили, что это поможет пережить кризис. В некотором роде это ведь была и финансовая ставка: пережить время, получить подпитку за счёт собственных ресурсов.

Наверное, можно говорить, что ставка не сыграла. Воспитанники неплохие, но пока не играют на уровне того яркого поколения. При этом «Барселона» не смогла на свободных агентах и арендах построить успешную команду по примеру Беппе Маротты, который творил чудеса в «Ювентусе». В то же время дорогие покупки удачными тоже не стали.

«ДНК «Барселоны»: Продолжаем или хватит?

«Больше чем клуб» – красивый девиз «Барселоны», который стал слишком сильно влиять на клуб. Изначально он был придуман, чтобы сделать клуб символом особенности Каталонии. Однако в последнее время это преобразовалось в убеждение собственного превосходства. Ряд случайностей и стечений обстоятельств воспринимаются отныне как закономерность.

Успешные нулевые и начало десятых годов, когда тренерами были свои Хосеп Гвардиола, а лидерами свои же Месси, Хави, Иньеста, Пике, Пуйоль и другие – это скорее итог небывалой удачи «Барселоны». Однако с тех пор клуб настаивает на необходимости наличия «своей ДНК». Поэтому надо делать ставку на Фати, а теперь на Ямаля, и в каждом из них видят будущего обладателя «Золотого мяча». И тренером должен быть свой, хотя бы Рональд Куман, который не совсем чужой.

Сейчас Лапорте предстоит важный выбор: продолжать делать ставку на своих и верить в «ДНК клуба» или просто позвать хорошего тренера. Поверить в тренерский талант Тьяго Мотты или, как некоторые СМИ писали, Рафаэля Маркеса, или позвать специалиста со стороны, в котором не будут искать частицы наследия Кройфа или Гвардиолы.

Роман Андреев


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