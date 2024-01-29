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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ракитич прошёл медосмотр перед переходом в «Аль-Шабаб»

29 Января 2024 • 10:35 Комментировать
Райо Вальекано
...
Севилья
05.02 23:00

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич прошёл медосмотр перед своим переходом в саудовский клуб «Аль-Шабаб», сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что контракт 35-летнего хорвата с «Аль-Шабабом» будет рассчитан на два года. Ожидается, что переход будет оформлен до 30 января.

В текущем сезоне Ракитич провёл за «Севилью» 27 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Цвета андалусийского клуба футболист защищает с сентября 2020 года. Ранее он выступал за «Барселону», «Базель» и «Шальке».

Отметим, что после 22 туров текущего розыгрыша чемпионата Испании «Севилья», набравшая 17 очков, занимает лишь 16-ю строчку в турнирной таблице.

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Севилья Иван Ракитич Аль-Шабаб Эр-Рияд ещё теги

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