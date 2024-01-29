Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» хочет купить нападающего «Мальорки»

29 Января 2024 • 10:19 Комментировать

Севильский «Бетис» подыскивает нового нападающего. Как сообщается на страницах портала Todofichajes, в сферу интересов клуба попал нападающий Абдон Пратс, ныне выступающий в составе «Мальорки».

«Бетис» может попытаться подписать 31-летнего футболиста до закрытия зимнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Пратс принял участие в 19 поединках. На счету нападающего пять забитых мячей и одна результативная передача.

После 22 туров Ла Лиги «Бетис» набрал 34 балла. Команда находится на седьмой строчке в турнирной таблице, отставая от шестого места на два очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бетис Мальорка трансферы футбола - зима 2024 Абдон Пратс ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Зидан выбрал клуб, который хочет тренировать ​«Манчестер Юнайтед» может возглавить известный немецкий тренер ​Лапорта выбрал тренера, который может заменить Хави в «Барселоне» ​Месси жёстко поругался с тренером, «Реал» избавится от лидера ради Мбаппе, а у «Барселоны» будет новый тренер – в главных слухах недели ​Клоппа хотят видеть в испанском суперклубе ​Анчелотти высказался о решении Клоппа покинуть «Ливерпуль» Новый тренерский гений или шарлатан: Что Хаби Алонсо привнёс в «Байер» Кто может сменить Клоппа в «Ливерпуле» - пять топовых кандидатур Леброн Джеймс обратился к Клоппу Мбаппе может помочь «Манчестер Юнайтед» купить звезду «Реала»
«Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ ​Гвардиола может шокировать решением по будущему при вылете «Манчестер Сити» из АПЛ Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу Хави — о VAR: «Это позор!» Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме
Спортивные новости
ЦСКА уверенно разобрался с «Северсталью» в КХЛ «Трактор» в результативном матче переиграл «Авангард» в КХЛ Медведев проиграл Синнеру в финале Australian Open, но установил много рекордов «Адмирал» в овертайме вырвал победу у «Салавата Юлаева» в матче КХЛ «Спартак» по буллитам обыграл «Динамо» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
29.01.24 в 23:00
Хетафе Хетафе
Гранада Гранада
1.95 3.40 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Января
10:19 · Испания. Ла Лига
«Бетис» хочет купить нападающего «Мальорки»
10:06 · Италия. Серия А
«Милан» нашёл нового защитника в испанском клубе
09:59 · Испания. Ла Лига
«Реал» выбрал замену Алабе
09:21 · Испания. Ла Лига
«Барселона» отказала одному тренеру, претендовавшему на место Хави 1
08:51 · Испания. Ла Лига
Маркес разозлил руководство «Барселоны» словами о Хави
08:24 · Испания. Ла Лига
Симеоне подвёл итоги матча «Атлетико» - «Валенсия»
05:24 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Атлетико» претендуют на звезду Лиги 1
05:10 · Италия. Серия А
Симеоне ответил на вопрос о Мойзе Кине
04:39 · Испания. Ла Лига
«Барселона» пока не ведёт переговоры ни с одним из тренеров
04:00 · Англия. Премьер-лига
Капельяс – о замене Хави: «У Артеты тоже были трудности на старте карьеры»
03:35 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Жироны» стал одной из главных трансферных целей «Реала»
02:00 · Испания. Ла Лига
Луис Энрике отказался говорить о «Барселоне»
01:08 · Германия. Бундеслига
«Бавария» и «Реал» не готовы удовлетворить требования Дэвиса по зарплате слухи
01:00 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» уверенно разобрался с «Валенсией»
00:55 · Испания. Ла Лига
​«Атлетико» требует перенести на день матч с «Реалом»
Все новости
Рекомендуем