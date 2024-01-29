«Бетис» хочет купить нападающего «Мальорки»

Севильский «Бетис» подыскивает нового нападающего. Как сообщается на страницах портала Todofichajes, в сферу интересов клуба попал нападающий Абдон Пратс, ныне выступающий в составе «Мальорки».

«Бетис» может попытаться подписать 31-летнего футболиста до закрытия зимнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Пратс принял участие в 19 поединках. На счету нападающего пять забитых мячей и одна результативная передача.

После 22 туров Ла Лиги «Бетис» набрал 34 балла. Команда находится на седьмой строчке в турнирной таблице, отставая от шестого места на два очка.