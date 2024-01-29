«Реал» выбрал замену Алабе

Защитник французского «Лилля» Лени Йоро попал в сферу интересов еще одного европейского гранда. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Согласно сведениям источника, заполучить игрока хочет мадридский «Реал». Президент «королевского» клуба Флорентино Перес считает Йоро хорошей заменой травмированному Давиду Алабе. Австриец из-за травмы крестообразных связок выбыл до завершения нынешнего сезона.

Ранее сообщалось об интересе к Лени со стороны «ПСЖ».

Трансферная стоимость защитника оценивается в 25 миллионов евро. Срок действующего контракта Йоро с «Лиллем» рассчитан до середины 2025 года.