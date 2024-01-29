«Барселона» отказала одному тренеру, претендовавшему на место Хави

В каталонской «Барселоне» начали отсеивать претендентов на пост главного тренера команды. Как стало известно журналистам газеты Marca, «сине-гранатовые» отказались от кандидатуры наставника второй команды «сине-гранатовых» Рафаэля Маркеса.

По данным источника, боссы клуба хотят, чтобы «Барселону» возглавил известный специалист. Каталонцы не хотят рисковать и назначать еще одного неопытного тренера.

Ранее стало известно, что Хави Эрнандес покинет пост главного тренера «сине-гранатовых» по окончании нынешнего сезона. В последнем матче «Барселона» потерпела крупное поражение от «Вильярреала» со счетом 3:5.