Маркес разозлил руководство «Барселоны» словами о Хави

Боссы каталонской «Барселоны» остались недовольны недавним интервью наставника второй команды «сине-гранатовых» Рафаэля Маркеса. Специалист в разговоре с журналистами заявил, что готов сменить Хави у руля основой команды.

Как информирует Sport.es, эти слова не понравились руководству каталонского клуба. Они увидели в этом неуместный жест, который не пойдет на пользу атмосфере, в которой сейчас находится «Барселона».

Ранее Хави сообщил, что покинет пост главного тренера команды по окончании сезона-2023/2024. Он сделал это заявление после домашнего фиаско от «Вильрреала» со счетом 3:5.