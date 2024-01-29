Симеоне подвёл итоги матча «Атлетико» - «Валенсия»

Рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о победе над «Валенсией» (2:0) в матче 22-го тура чемпионата Испании.

«Мы лишили их пространства, у них не было маневров для быстрых контратак. Даже если у нас не было мяча в концовке, мы все равно все держали под контролем. Эта победа – важный результат для «Атлетико». Три очка придают нам энтузиазма, в среду команду ждет очередное сражение», - передает слова аргентинского тренера AS.

После 22 туров чемпионата Испании мадридский клуб набрал 44 балла и находится на третьей строчке в турнирной таблице. Лидером является «Жирона».