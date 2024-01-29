«Барселона» пока не ведёт переговоры ни с одним из тренеров

«Барселоне» придётся искать замену Хави Эрнандесу, объявившему об уходе из клуба по окончании сезона.

Несмотря на многочисленные слухи, руководство «сине-гранатовых» ещё не контактировали ни с одним из потенциальных кандидатов на должность главного тренера, информирует журналист Руди Галетти. При этом, по данным источника, в клубе очень ценят кандидатуру Ханса-Дитера Флика, не имеющего работы с момента увольнения из сборной Германии. В шорт-листе также значатся Иманоль Альгуасиль («Реал Сосьедад») и Тьяго Мотта («Болонья»), однако «гонка» считается абсолютно открытой – сейчас у каталонцев нет предпочтений.