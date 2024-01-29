Луис Энрике отказался говорить о «Барселоне»

Рулевой «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике получил вопрос о возможном возвращении в «Барселону».

Летом каталонскому клубу придётся искать нового тренера, поскольку Хави Эрнандес объявил о решении уйти в отставку по окончании сезона.

После завершения сегодняшнего матча Лиги 1, в котором «ПСЖ» поделил очки с «Брестом» (2:2), у Энрике спросили о желании вернуться в «Барселону»: «Мне нечего сказать по этому поводу. Без комментариев», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова наставника парижан, ссылаясь на журналиста Дани Хиля.

Луис Энрике возглавлял «Барселону» с 2014 по 2017 год. Контракт специалиста с «ПСЖ» рассчитан до 2025 года.