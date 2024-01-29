​«Атлетико» требует перенести на день матч с «Реалом»

Мадридский «Атлетико» вышел в полуфинал Кубка Короля, где ему предстояит два матча с «Атлетиком». Календарь начала февраля обещает быть очень плотным для подопечных Диего Симеоне - 31 января им придется сыграть с «Райо Вальекано» в рамках чемпионата Испании, затем, четвертого февраля, матч с мадридским «Реалом». А уже седьмого, то есть менее чем через трое суток, команде снова предстоит игра - с «Атлетиком».

Между тем у басков календарь попроще - свой матч чемпионата они сыграют не четвертого, а второго февраля. И в руководстве мадридского «Атлетико» сочли несправедливым то, что у соперника будет сразу на два дня отдыха больше. И обратились к руководству Ла Лиги с требованием перенести матч с «Реалом» - с четвертого на третье число. Вскоре будет озвучен ответ.