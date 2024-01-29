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Чемпионат Испании. Ла Лига

Романо: «Бергвалл переходит в «Барселону»

29 Января 2024 • 00:06 Комментировать
Барселона
...
Осасуна
31.01 21:00

«Барселона» готовится объявить о подписании 17-летнего полузащитника Лукаса Бергвалла.

Гранд испанской Ла Лиги согласовал трансфер со шведским «Юргорденом». Ожидается, что сделка будет закрыта уже на новой неделе, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. «Барселона» заплатит за восходящую звезду 7 млн евро плюс 3 млн в виде бонусов. Хавбек пополнит ряды «сине-гранатовых» грядущим летом.

В подписании Лукаса Бергвалла также были заинтересованы «Манчестер Юнайтед», франкфуртский «Айнтрахт», миланский «Интер» и туринский «Ювентус».

В активе игрока два забитых гола и одна результативная передача в 25 матчах за «Юргорден» в чемпионате Швеции.

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БАРСЕЛОНА ОСАСУНА
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