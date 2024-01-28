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«Барселона» претендует на португальского тренера, который также интересен «Ливерпулю» слухи

28 Января 2024 • 23:27 Комментировать
Спортинг Л
...
Каса Пия
1 1.19 X 6.70 2 15.00
Через 23 ч. 24 мин.

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим попал на радары «Барселоны».

Каталонский клуб вынужден искать нового наставника, поскольку Хави Эрнандес, занимающий должность с конца 2021 года, уйдёт по окончании сезона. Согласно сведениям журналиста Экрема Конура, боссы «сине-гранатовых» присматриваются к Амориму, чья кандидатура также интересна «Ливерпулю». Напомним, что английский гранд ищет замену Юргену Клоппу.

Рубен Аморим связан со «Спортингом» контрактом, рассчитанным до 2026 года. 39-летний специалист занимает пост во главе лиссабонской команды с марта 2020 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Барселона Хави Эрнандес Рубен Аморим Юрген Клопп ещё теги

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28 Января
22:51
Бесплатный прогноз и ставка на матч Спортинг Л — Каса Пия чемпионата Португалии — 29 января 2024
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