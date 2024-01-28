Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим попал на радары «Барселоны».

Каталонский клуб вынужден искать нового наставника, поскольку Хави Эрнандес, занимающий должность с конца 2021 года, уйдёт по окончании сезона. Согласно сведениям журналиста Экрема Конура, боссы «сине-гранатовых» присматриваются к Амориму, чья кандидатура также интересна «Ливерпулю». Напомним, что английский гранд ищет замену Юргену Клоппу.

Рубен Аморим связан со «Спортингом» контрактом, рассчитанным до 2026 года. 39-летний специалист занимает пост во главе лиссабонской команды с марта 2020 года.