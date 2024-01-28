«Севилья» прервала череду поражений в матче с «Осасуной»

Выдавшая серию из четырёх поражений подряд «Севилья» в воскресенье на равных дома сражалась с «Осасуной». Исаак Ромеро в одной из первых атак заставил голкипера памплонцев всерьез вступить в игру и спасать команду. На 24-й минуте он все же открыл счет с передачи Маркоса Акуньи. Вскоре Лукас Окампос опасно пробивал, голкипер выручил. После перерыва шанс у гостей, Давид Гарсия не стал бить, и Анте Будимир поразил пустой угол ворот. На последних минутах Сусо подвел «Севилью», получив красную карточку за грязный прием.
Ничья 1:1, «Осасуна» делит десятое место, противник - 16-е.
Протокол игры
|(1:0) Берналь Исаак Ромеро24'
|55'Будимир Анте (1:1)
Нюланд Эрьян•Баде Луак•Рамос Серхио• 84'Маркан Маркос71' (Мир Рафа (71') •Навас Хесус71' (Хуанлу Санчес (71') •Акунья Маркос59' (Педроса Адриа (59') •Агум Люсьен 6'59' (Соу Джибрил (59'•Торрес Оливер67') •Сумаре Бубакари• 56'Сусо Хесус• 86'Окампос Лукас•Берналь Исаак Ромеро
Эррера Серхио•Гарсия Давид III•Катена Алехандро•Круз Хуан•Пенья Рубен66' (Аресо Хесус (66') •Мохика Хоан•Ибаньес Пабло76' (Орос Аймар (76') •Муньос Икер•Гомес Мойсес76' (Монкайола Хон (76') •Гарсия Рауль83' (Арнаис Хосе (83') •Будимир Анте
28 января. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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