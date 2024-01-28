«Севилья» прервала череду поражений в матче с «Осасуной»

Выдавшая серию из четырёх поражений подряд «Севилья» в воскресенье на равных дома сражалась с «Осасуной». Исаак Ромеро в одной из первых атак заставил голкипера памплонцев всерьез вступить в игру и спасать команду. На 24-й минуте он все же открыл счет с передачи Маркоса Акуньи. Вскоре Лукас Окампос опасно пробивал, голкипер выручил. После перерыва шанс у гостей, Давид Гарсия не стал бить, и Анте Будимир поразил пустой угол ворот. На последних минутах Сусо подвел «Севилью», получив красную карточку за грязный прием.

Ничья 1:1, «Осасуна» делит десятое место, противник - 16-е.