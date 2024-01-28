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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» прервала череду поражений в матче с «Осасуной»

28 Января 2024 • 22:28 Комментировать
Севилья
1:1
Осасуна

Выдавшая серию из четырёх поражений подряд «Севилья» в воскресенье на равных дома сражалась с «Осасуной». Исаак Ромеро в одной из первых атак заставил голкипера памплонцев всерьез вступить в игру и спасать команду. На 24-й минуте он все же открыл счет с передачи Маркоса Акуньи. Вскоре Лукас Окампос опасно пробивал, голкипер выручил. После перерыва шанс у гостей, Давид Гарсия не стал бить, и Анте Будимир поразил пустой угол ворот. На последних минутах Сусо подвел «Севилью», получив красную карточку за грязный прием.

Ничья 1:1, «Осасуна» делит десятое место, противник - 16-е.

Протокол игры  
Севилья1:1Осасуна
(1:0) Берналь Исаак Ромеро24'  
  55'Будимир Анте (1:1)
Нюланд ЭрьянБаде ЛуакРамос Серхио  84'Маркан Маркос 71' (Мир Рафа ( 71') Навас Хесус 71' (Хуанлу Санчес ( 71') Акунья Маркос 59' (Педроса Адриа ( 59') Агум Люсьен  6' 59' (Соу Джибрил ( 59'Торрес Оливер 67') Сумаре Бубакари  56'Сусо Хесус  86'Окампос ЛукасБерналь Исаак Ромеро
Запасные: Дмитрович МаркоНьянзу ТангиМежбри ХаннибалАрболь МатиасГаттони ФедерикоЯнузай АднанХордан Хоан
Эррера СерхиоГарсия Давид IIIКатена АлехандроКруз ХуанПенья Рубен 66' (Аресо Хесус ( 66') Мохика ХоанИбаньес Пабло 76' (Орос Аймар ( 76') Муньос ИкерГомес Мойсес 76' (Монкайола Хон ( 76') Гарсия Рауль 83' (Арнаис Хосе ( 83') Будимир Анте
Запасные: Гарсия РубенВаленсия ПаблоУнаи ГарсияАйтор ФернандесТорро ЛукасБрашанац ДаркоЭррандо ХорхеБарха Энрике
28 января. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Севилья

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