Рамос обошёл Месси по матчам в Ла Лиге

В воскресенье защитник Серхио Рамос играет за «Севилью» в домашнем матче Ла Лиги против «Осасуны». Для Рамоса это 521-я игра в чемпионате Испании. По этому показателю он обошёл экс-футболиста «Барселоны» Лионеля Месси – аргентинец провёл в Ла Лиге 520 игр.

В списке игроков с наибольшим количеством матчей в топ-дивизионе Испании Рамос занимает восьмое место. Первую строчку делят Андони Субисаррета и Хоакин. Каждый из них провёл в Ла Лиге 622 матча.

Напомним, что Серхио Рамос вернулся в «Севилью» прошлым летом. В мировом футболе защитника знают главным образом по выступлениям за мадридский «Реал».