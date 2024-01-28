Педри – о проблемах «Барселоны»: «Пора перестать искать оправдания»

Полузащитник «Барселоны» Педри высказался о череде неудач команды.

Каталонцы потерпели домашнее поражение от «Вильярреала» в недавнем матче Ла Лиги. После завершения поединка главный тренер Хави Эрнандес объявил, что уйдёт в отставку по окончании сезона.

«Трудные дни для всех нас. Мы должны перестать искать оправдания, быть самокритичными и продолжать идти вперёд ради тренера, команды и болельщиков», – написал испанский футболист в социальных сетях.

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание от лидирующей «Жироны», сыгравшей на один матч больше, составляет 11 очков.