Эрнесто Вальверде – о решении Хави уйти из «Барселоны»: «Я его понимаю»

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде высказался о предстоящем уходе Хави Эрнандеса из «Барселоны».

Рулевой каталонского гранда объявил о своём решении после поражения в матче против «Вильярреала» (3:5). Специалист признался, что больше не может терпеть оказываемое на него давление.

«Каждый принимает свои решения. Я знаю, что такое быть тренером «Барселоны», как там всё устроено. Мы не должны забывать, что Хави привёл команду к чемпионству, а как игрок выиграл с «Барселоной» всё. Он принял решение, которое считает правильным для себя. Я во многом его понимаю», – приводит Mundo Deportivo слова Вальверде, возглавлявшего «Барселону» с 2017 по 2020 год.