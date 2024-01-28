Мичел ответил, готов ли возглавить «Барселону»

Главный тренер «Жироны» Мичел ответил на вопрос о возможном уходе в «Барселону».

Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» рассматривают 48-летнего специалиста на пост наставника команды. Напомним, накануне рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес объявил о своем уходе в конце текущего сезона.

«Могу ли я стать новым тренером «Барселоны»? Нет. Я сосредоточен на «Жироне». Хави лучше всех знает «Барселону», а у меня есть действующий контракт до 2026 года», — цитирует Мичела Diario Sport.

На данный момент «Жирона» является лидером чемпионата Испании, имея в своей копилке 55 набранных очков после 22 сыгранных туров. «Барселона» располагается на третьей позиции, отставая от первой строчки на 11 очков, однако у подопечных Хави Эрнандеса есть игра в запасе.