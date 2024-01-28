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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гюндоган сделал 10 ключевых передач в одном матче — это лучший показатель в топ-5 лигах Европы

28 Января 2024 • 20:38 Комментировать
Барселона
3:5
Вильярреал

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган в минувшем матче чемпионата Испании с «Вильярреалом» совершил десять ключевых передач.

Как отмечает WhoScored, ни один футболист среди топ-5 европейских лиг в текущем сезоне не делал больше передач за одну игру.

Напомним, встреча 22-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Вильярреалом» завершилась поражением каталонцев со счетом 3:5.

В текущем сезоне Гюндоган принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и записал в свой актив восемь голевых передач.

Следующим соперником «Барселоны» станет «Осасуна». Игра пройдет 31 января и начнется в 21:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Илкай Гюндоган

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