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Серхи Роберто попросил Хави не уходить из «Барселоны»

28 Января 2024 • 20:22 Комментировать
Барселона
...
Осасуна
31.01 21:00

Капитан «Барселоны» Серхи Роберто обратился к главному тренеру команды Хави Эрнандесу, который накануне заявил о своём уходе в конце сезона.

По сведениям Cadena Ser, на утренней тренировке 31-летний футболист попросил Хави пересмотреть свое решение об уходе, при этом не сообщается, что тренер ответил капитану.

Ранее появилась информация, что после заявления Хави об уходе «Барселона» не будет продлевать трудовой договор с Роберто, который истекает предстоящим летом.

На данный момент «сине-гранатовые» находятся на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 44 очка в 21 игре.

«Барселона» не будет продлевать контракт с Серхи Роберто

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Серхи Роберто ещё теги

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