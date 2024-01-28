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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Игрока «Барселоны» ограбили во второй раз

28 Января 2024 • 20:20 Комментировать

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде по возвращению с матча против «Вильярреала» обнаружил дома беспорядок и разбитое окно. Выяснилось, что в жилище французского футболиста пропали некоторые ценные вещи. Кунде вызвал правоохранителей, и они задокументировали кражу. Расследование идёт, правда, футболист пока до конца не составил список вещей, которые унесли грабители, пишет Mundo Deportivo.

Стоит сказать, что в апреле прошлого года Кунде уже становился жертвой ограбления во время матча против «Бетиса».

Напомним, что в субботу «Барселона» проиграла домашний матч против «Вильярреала» со счётом 3:5.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жюль Кунде
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