«Барселона» не будет продлевать контракт с Серхи Роберто

Полузащитник и капитан «Барселоны» Серхи Роберто, вероятно, покинет клуб предстоящим летом.

Как утверждает журналист Хави Мигель, руководство «сине-гранатовых» хотело сохранить 31-летнего футболиста только из-за просьбы главного тренера команды Хави Эрнандеса, но теперь в клубе не думают о продлении контракта с игроком.

Напомним, ранее Хави сообщил, что покинет пост главного тренера «Барселоны» после окончания текущего сезона.

Роберто является воспитанником каталонского клуба, в котором провел всю свою карьеру. В текущем сезоне хавбек сыграл в 14 матчах, забил три гола и сделал один ассист.