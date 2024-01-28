«Кадис» с «Атлетиком» не порадовали голами

В 22-м туре чемпионата Испании «Атлетик» гостил у «Кадиса» и провёл слабый матч, лишь дважды пробив в сторону ворот аутсайдера. Рубен Алькарас создал первый опасный момент, но удар со штрафного был парирован. В целом гости чуть чаще контролировали мяч, но «Кадис» был интереснее впереди, вот только удары не таили угрозы.

Ничья 0:0 - закономерный результат. Команда из Бильбао вышла на чистое четвертое место, противник делит четвертую строчку с конца.