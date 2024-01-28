«Кадис» с «Атлетиком» не порадовали голами

В 22-м туре чемпионата Испании «Атлетик» гостил у «Кадиса» и провёл слабый матч, лишь дважды пробив в сторону ворот аутсайдера. Рубен Алькарас создал первый опасный момент, но удар со штрафного был парирован. В целом гости чуть чаще контролировали мяч, но «Кадис» был интереснее впереди, вот только удары не таили угрозы.
Ничья 0:0 - закономерный результат. Команда из Бильбао вышла на чистое четвертое место, противник делит четвертую строчку с конца.
Протокол игры
Ледесма Херемиас•Карселен Исаак•Хименес Фали• 73'Чуст Виктор•Пирес Лукас•Алехо Иван• 79'Алькарас Рубен• 47'Эскаланте Гонсало• 90'Наварро Роберто80' (Окампо Брайан (80') •Собрино Рубен74' (Гвардиола Серхи (74') •Рамос Кристофер86' (Алекс Фернандес (86')
Унай Симон•Де Маркос Оскар•Вивиан Даниэль•Йерай Альварес•Лекуе Иньиго 45'52' (Сансет Ойян (52') •Весга Микель 23'52' (Юри Берчиче (52') •Эррера Андер•Уильямс Иньяки•Гомес Унаи52' (Хаурегисар Микель (52') •Арес Малком62' (Уильямс Нико (62') •Вильялибре Асьер70' (Гурусета Горка (70')
28 января. Стадион "Нуэво Мирандилья".
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