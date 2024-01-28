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Колосков: «Было бы странно ожидать от Захаряна игры уровня Головина»

28 Января 2024 • 19:49 Комментировать
Жирона
...
Реал Сосьедад
03.02 23:00

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру российского полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

Напомним, 20-летний хавбек перебрался в испанский клуб прошлым летом.

«Было бы странно ожидать от Захаряна игры уровня Головина. Арсен и в РПЛ иногда выпадал из игры, а в Испании совершенно другие скорости. В лучшем случае Захарян заиграет в следующем сезоне, этот – на адаптацию», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

В составе «Реал Сосьедада» Захарян принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу.

Контракт россиянина с сан-себастьянской командой рассчитан до 2029 года. Согласно данным портала Transfermark, стоимость Захаряна составляет 15 миллионов евро.

 

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Реал Сосьедад Вячеслав Колосков Арсен Захарян ещё теги

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