Колосков: «Было бы странно ожидать от Захаряна игры уровня Головина»

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков оценил игру российского полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

Напомним, 20-летний хавбек перебрался в испанский клуб прошлым летом.

«Было бы странно ожидать от Захаряна игры уровня Головина. Арсен и в РПЛ иногда выпадал из игры, а в Испании совершенно другие скорости. В лучшем случае Захарян заиграет в следующем сезоне, этот – на адаптацию», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

В составе «Реал Сосьедада» Захарян принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу.

Контракт россиянина с сан-себастьянской командой рассчитан до 2029 года. Согласно данным портала Transfermark, стоимость Захаряна составляет 15 миллионов евро.