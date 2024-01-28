​Маркес подогрел разговоры о том, что он заменит Хави

Поговаривают, что заменить Хави у руля «Барселоны» может Рафаэль Маркес, который сейчас работает в клубе со второй командой. Мексиканец получил вопрос о том, был бы он рад получить эту должность.

«А кто бы не был рад, правда? Но самое главное – продолжать свою работу и подготовиться на случай, если такой момент наступит. Нельзя отказаться от такой возможности. И если она появится, я постараюсь быть доступным и приложу все усилия», - цитирует Маркеса AS.

Напомним, что Хави уже объявил о решении покинуть «Барселону» по завершению нынешнего сезона. Произошло это после домашнего поражения от «Вильярреала» со счётом 3:5.