Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Назван ещё один кандидат на должность тренера «Барселоны»

28 Января 2024 • 19:11 Комментировать

По завершению сезона Хави покинет «Барселону». Каталонский клуб уже сейчас может искать нового рулевого для команды.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Кристиана Фалька, в числе кандидатов на пост рулевого «Барселоны» находится Ханс-Дитер Флик. Отмечается, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта в 2021 году уже пытался убедить Флика, но специалист отказался от этой работы. В итоге команду тогда возглавил Хави.

Отметим, что в настоящий момент 58-летний Флик не имеет работы. В сентябре прошлого года он ушёл из сборной Германии.

Кто заменит Хави в «Барселоне» - названы пять кандидатов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Ханс-Дитер Флик ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Зидан выбрал клуб, который хочет тренировать ​«Манчестер Юнайтед» может возглавить известный немецкий тренер ​Лапорта выбрал тренера, который может заменить Хави в «Барселоне» ​Месси жёстко поругался с тренером, «Реал» избавится от лидера ради Мбаппе, а у «Барселоны» будет новый тренер – в главных слухах недели «Зенит» покупает экс-игрока «Реала», «Спартак» – форварда из Коста-Рики, а Нобоа попрощался с Россией: главные трансферы и слухи недели ​«Барселона» приняла решение по будущему Хави после вылета из Кубка Испании Как играл Роналду против Месси: От первой встречи до «Последнего танца» ​Клоппа хотят видеть в испанском суперклубе ​Анчелотти высказался о решении Клопп покинуть «Ливерпуль» Новый тренерский гений или шарлатан: Что Хаби Алонсо привнёс в «Байер»
«Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии «Реал» перед финальным свистком вырвал победу у проваливающей сезон «Альмерии» ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу
Спортивные новости
ЦСКА уверенно разобрался с «Северсталью» в КХЛ «Трактор» в результативном матче переиграл «Авангард» в КХЛ Медведев проиграл Синнеру в финале Australian Open, но установил много рекордов «Адмирал» в овертайме вырвал победу у «Салавата Юлаева» в матче КХЛ «Спартак» по буллитам обыграл «Динамо» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Сельта Сельта
Жирона Жирона
0
1
2.70 3.50 2.55
Видео
Окончен
Кадис Кадис
Атлетик Б Атлетик Б
0
0
5.40 3.70 1.68
Видео
28.01.24 в 20:30
Севилья Севилья
Осасуна Осасуна
2.01 3.45 3.85
Видео
28.01.24 в 23:00
Атлетико М Атлетико М
Валенсия Валенсия
1.50 4.50 6.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Января
20:09 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не будет продлевать контракт с Серхи Роберто слухи
20:08 · Испания. Ла Лига
«Кадис» с «Атлетиком» не порадовали голами
19:49 · Испания. Ла Лига
Колосков: «Было бы странно ожидать от Захаряна игры уровня Головина»
19:37 · Испания. Ла Лига
​Маркес подогрел разговоры о том, что он заменит Хави
19:11 · Испания. Ла Лига
​Назван ещё один кандидат на должность тренера «Барселоны»
19:06 · Испания. Ла Лига
​Стало известно, когда Хави решил уходить из «Барселоны»
19:02 · Испания. Ла Лига
Клубы Саудовской Аравии хотят подписать Фекира
18:56 · Испания. Ла Лига
​«Жирона» не проигрывает уже в 14 матчах Ла Лиги
18:48 · Испания. Ла Лига
Каряка – о Захаряне: «Не так много времени прошло, чтобы сложить руки и вернуться в Россию»
18:24 · Испания. Ла Лига
​Левандовски и Канселу расплакались из-за Хави
18:02 · Испания. Ла Лига
​Хави провёл встречу с игроками «Барселоны» 1
17:56 · Испания. Ла Лига
«Жирона» забила один гол в ворота «Сельты» и отобрала лидерство у «Реала» 2
17:24 · Испания. Ла Лига
Гави одним из первых поддержал Хави
17:02 · Россия. Премьер-лига
Гришин: «Сейчас Захарян сильнее Пиняева»
16:44 · Испания. Ла Лига
Лапорта до последнего пытался убедить Хави не покидать «Барселону»
Все новости
Рекомендуем