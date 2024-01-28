​Назван ещё один кандидат на должность тренера «Барселоны»

По завершению сезона Хави покинет «Барселону». Каталонский клуб уже сейчас может искать нового рулевого для команды.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Кристиана Фалька, в числе кандидатов на пост рулевого «Барселоны» находится Ханс-Дитер Флик. Отмечается, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта в 2021 году уже пытался убедить Флика, но специалист отказался от этой работы. В итоге команду тогда возглавил Хави.

Отметим, что в настоящий момент 58-летний Флик не имеет работы. В сентябре прошлого года он ушёл из сборной Германии.

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