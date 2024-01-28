​Стало известно, когда Хави решил уходить из «Барселоны»

Хави объявил о решении покинуть тренерский мостик «Барселоны» после субботнего поражения от «Вильярреала» со счётом 3:5. При этом молодой специалист решил уходить из клуба ещё раньше – вскоре после поражения в Суперкубке Испании. Тогда, как мы помним, «Барселона» проиграла в финале «Реалу» со счётом 1:4.

Как сообщает Mundo Deportivo, Хави хотел объявить о решении уйти несколько назад, но члены окружения его остановили, чтобы найти спокойный момент. Домашнее поражение 3:5 ускорило процесс.

Отмечается, что Хави принял решение об уходе, поскольку посчитал, что ситуация в клубе и команде движется по спирали, и ничего не меняется.

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