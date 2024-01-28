Клубы Саудовской Аравии хотят подписать Фекира

Несколько клубов Саудовской Аравии заинтересованы в услугах 30-летнего полузащитника «Бетиса» Набиля Фекира и готовы приобрести его уже в зимнее трансферное окно, об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.

Отмечается, что переговоры находятся на ранней стадии, но многое будет зависеть от решения француза.

Контракт Фекира с испанской командой рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне игрок принял участие в восьми играх во всех турнирах, проведя на поле всего 230 минут, и смог отметиться одной результативной передачей партнёрам по команде.