​«Жирона» не проигрывает уже в 14 матчах Ла Лиги

«Жирона» продолжает удивлять. В воскресенье команда Мичела обыграла на выезде «Сельту» с минимальным счётом 1:0 и вернулась на вершину турнирной таблицы Ла Лиги. Правда, по потерянным очкам мадридский «Реал» превосходит каталонцев.

Стоит сказать, что серия «Жироны» без поражений в чемпионате Испании достигла уже 14 матчей. На этом отрезке команда Мичела добилась 11 побед при трёх ничьих.

В последний раз «Жирона» проигрывала матч Ла Лиги 30 сентября. В тот день команда крупно – со счётом 0:3 – проиграла «Реалу».

Следующий матч чемпионата Испании «Жирона» проведёт 3 февраля – против «Реал Сосьедада» на своём поле.