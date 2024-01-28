Каряка – о Захаряне: «Не так много времени прошло, чтобы сложить руки и вернуться в Россию»

Экс-игрок национальной сборной России Андрей Каряка ответил на вопрос, не стоит ли Арсену Захаряну подумать о возвращении из «Реал Сосьедада» на родину.

Напомним, что 20-летний Захарян получил травму в субботнем матче Ла Лиги против «Райо Вальекано».

«Сразу из-за какой-то ситуации возвращаться? Не так много времени прошло, чтобы сложить руки и вернуться. Это футбол, всё бывает, и травмы – неотъемлемая часть. Вернётся ещё сильнее», - сказал Каряка Metaratings.

Добавим, что в 24 официальных матчах за «Реал Сосьедад» Арсен Захарян записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.