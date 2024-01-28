​Левандовски и Канселу расплакались из-за Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави в воскресенье встретился с командой, чтобы объяснить решение уйти из клуба в конце сезона. Публично об этом решении Хави объявил после завершения субботнего матча против «Вильярреала» (поражение 3:5).

Как сообщает Sport3, во время речи Хави некоторые футболисты «Барселоны», в частности Роберт Левандовски и Жоау Канселу, расплакались.

В то же время отмечается, что капитан команды Серхи Роберто призвал футболистов проявить максимальную приверженность к оставшейся части сезона.

Ближайший матч Ла Лиги «Барселона» проведёт 31 января – против «Осасуны».

​Хави провёл встречу с игроками «Барселоны»