​Хави провёл встречу с игроками «Барселоны»

После поражения от «Вильярреала» (3:5) Хави объявил о решении покинуть тренерский мостик «Барселоны» в конце сезона. Для футболистов слова молодого специалиста стали неожиданностью. Лишь в воскресенье Хави встретился с командой, чтобы объяснить ситуацию, о чём на своих страницах рассказывает AS.

По данным источника, Хави извинился за то, что игроки узнали о его решении таким образом – через публичное выступление. Хави почти полчаса объяснял своё решение и сказал, что считает его оптимальным. Специалист также выразил уверенность в том, что «Барселона» ещё может хорошо завершить сезон.

Отмечается, что Хави в некоторых моментах произносил речь чуть ли не со слезами на глазах. В конце футболисты устроили тренеру овации.