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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Жирона» забила один гол в ворота «Сельты» и отобрала лидерство у «Реала»

28 Января 2024 • 17:56 Комментировать (1)
Сельта
0:1
Жирона
окончен

В 22-м туре чемпионата Испании «Сельта» принимала «Жирону». У гостей был большой перевес только в контроле мяча. Янгель Эррера в дебюте пробил рядом с каркасом, в ответ Артём Довбик дважды заставил голкипера демонстрировать мастерство. Оскар Мингеса из-за штрафной атаковал в правый нижний угол, и вратарь спас. Ответ каталонцев - прострел с левого фланга Мигеля Гутьерреса, и Кристиан Порту был точен в завершении - 0:1. Йорген Ларсен едва не сравнял сразу, удар головой в падении приняла перекладина. Второй тайм получился вообще без моментов, что устроило «Жирону», которая потеснила «Реал» с первого места. «Сельта» - 16-я.

Протокол игры  
Сельта0:1Жирона
  20'Порту Кристиан (0:1)
Гуаита ВисентеНуньес УнайСтарфельт Карл 78' (Дотор Карлос ( 78') Домингес КарлосМингеса ОскарТапия Ренато 78' (Родригес Мигель ( 78') Де ла Торре Лука 66' (Жаилсон Маркес ( 66'  71') Санчес Мануэль 66' (Ристич Михайло ( 66') Аспас ЯгоДувикас АнастасиосЛарсен Йорген
Запасные: Серви ФранкоСотело ХьюгоСведберг ВиллиотВаскес КевинВильяр ИванПерес КарлесКаррильо КокеПейнадо Франсиско
Гассанига ПаулоКоуто ЯнМартинес АрнауБлинд Дэйли  50'Гутьеррес МигельЭррера ЯнгельГарсия АлешЦыганков Виктор 83' (Фернандес Валери ( 83') Порту Кристиан 69' (Мартин Иван ( 69') Савио IIIДовбик Артём
Запасные: Гарсия Борха IХуан Карлос МартинЯакобишвили АнталФуйдиас ТониСтуани КристианСолис ДжонАртеро РикардТорре Пабло
28 января. Стадион "Балаидос".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Жирона

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Комментарии (1) Все комментарии
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Sparrow88
28 Января 2024 в 18:14
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