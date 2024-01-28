«Жирона» забила один гол в ворота «Сельты» и отобрала лидерство у «Реала»

В 22-м туре чемпионата Испании «Сельта» принимала «Жирону». У гостей был большой перевес только в контроле мяча. Янгель Эррера в дебюте пробил рядом с каркасом, в ответ Артём Довбик дважды заставил голкипера демонстрировать мастерство. Оскар Мингеса из-за штрафной атаковал в правый нижний угол, и вратарь спас. Ответ каталонцев - прострел с левого фланга Мигеля Гутьерреса, и Кристиан Порту был точен в завершении - 0:1. Йорген Ларсен едва не сравнял сразу, удар головой в падении приняла перекладина. Второй тайм получился вообще без моментов, что устроило «Жирону», которая потеснила «Реал» с первого места. «Сельта» - 16-я.
Протокол игры
|20'Порту Кристиан (0:1)
Гуаита Висенте•Нуньес Унай•Старфельт Карл78' (Дотор Карлос (78') •Домингес Карлос•Мингеса Оскар•Тапия Ренато78' (Родригес Мигель (78') •Де ла Торре Лука66' (Жаилсон Маркес (66') • 71'Санчес Мануэль66' (Ристич Михайло (66') •Аспас Яго•Дувикас Анастасиос•Ларсен Йорген
Гассанига Пауло•Коуто Ян•Мартинес Арнау•Блинд Дэйли• 50'Гутьеррес Мигель•Эррера Янгель•Гарсия Алеш•Цыганков Виктор83' (Фернандес Валери (83') •Порту Кристиан69' (Мартин Иван (69') •Савио III•Довбик Артём
28 января. Стадион "Балаидос".
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