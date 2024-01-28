«Жирона» забила один гол в ворота «Сельты» и отобрала лидерство у «Реала»

В 22-м туре чемпионата Испании «Сельта» принимала «Жирону». У гостей был большой перевес только в контроле мяча. Янгель Эррера в дебюте пробил рядом с каркасом, в ответ Артём Довбик дважды заставил голкипера демонстрировать мастерство. Оскар Мингеса из-за штрафной атаковал в правый нижний угол, и вратарь спас. Ответ каталонцев - прострел с левого фланга Мигеля Гутьерреса, и Кристиан Порту был точен в завершении - 0:1. Йорген Ларсен едва не сравнял сразу, удар головой в падении приняла перекладина. Второй тайм получился вообще без моментов, что устроило «Жирону», которая потеснила «Реал» с первого места. «Сельта» - 16-я.