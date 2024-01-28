Гави одним из первых поддержал Хави

Полузащитник «Барселоны» Гави, продолжающий восстанавливаться после травмы, отреагировал на решение Хави Эрнандеса покинуть пост главного тренера команды.

Как сообщает ESPN, 19-летний хавбек стал одним из первых футболистов, отправивших сообщение Хави после его заявления о предстоящем уходе в конце сезона.

Стоит отметить, что именно при испанском тренере Гави по-настоящему раскрылся и стал основным игроком «Барселоны».

В текущем сезоне Гави появился на поле в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми голами и сделал одну результативную передачу.