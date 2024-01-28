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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта до последнего пытался убедить Хави не покидать «Барселону»

28 Января 2024 • 16:44 Комментировать
Барселона
...
Осасуна
31.01 21:00

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не хотел отпускать Хави Эрнандеса с поста главного тренера.

Как утверждает журналист Виктор Наварро, несколько футболистов «Барселоны» сказали Хави, что они не хотят его ухода. Сообщается, что Лапорта до последнего момента пытался убедить тренера продолжить работу, но Хави заявил, что решение принято.

Ранее стало известно, что 44-летний специалист покинет пост главного тренера «Барселоны» в конце нынешнего сезона. По словам Лапорты, Хави решил уйти из-за сильного давления и плохих результатов.

«Барселона» находится на третьей позиции в Ла Лиге, имея в активе 44 очка после 21 игры.

Президент «Барселоны»: «Хави сказал, что покинет клуб из-за давления и плохих результатов»

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Евро-Футбол.Ру,
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БАРСЕЛОНА ОСАСУНА
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