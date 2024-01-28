Президент «Барселоны»: «Мы должны бороться до конца»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона.

«В Ла Лиге нам непросто, но у нас остаются шансы. Мы должны бороться до конца и посмотреть, что произойдет. У нас еще есть плей-офф Лиги чемпионов. Мы будем идти шаг за шагом. У нас есть характер, и я думаю, что мы сможем завершить сезон на хорошей ноте», — цитирует Лапорту Diario AS.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своей копилке 44 набранных очка после 21 матча.

31 января «сине-гранатовые» сыграют с «Осасуной». Начало поединка запланировано на 21:00 по мск.

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