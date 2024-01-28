Дьяков: «Главное, что Захарян получает достаточно игрового времени в «Реал Сосьедаде»

Бывший игрок «Динамо» Виталий Дьяков высказался о перспективах полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна в испанском клубе.

По мнению эксперта, сейчас 20-летний россиянин только адаптируется к новой лиге, поэтому ждать от него яркой игры пока не стоит.

«Он молодой парень, я не ждал от него в первый год какой-то феерии. Конечно, и ему, и всем хотелось, чтобы всё было получше, но пока так. Главное, что он получает достаточно игрового времени», — цитирует Дьякова Metaratings.

В текущем сезоне Захарян провёл за «Реал Сосьедад» 23 матча, в которых отметился одной результативной передачей.