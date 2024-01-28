Президент «Барселоны»: «Хави сказал, что покинет клуб из-за давления и плохих результатов»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал заявление Хави Эрнандеса, который решил покинуть пост главного тренера команды в конце сезона.

«Хави сообщил нам, что покинет клуб в конце сезона из-за давления и плохих результатов. Это формула, которую я принимаю, потому что он — Хави. Он честный человек. Он ведет себя очень достойно и является человеком, который уважает «Барселону», — приводит слова Лапорты Diario AS.

Напомним, «Барселона» проиграла на своем поле «Вильярреалу» в рамках 22-го тура чемпионата Испании. После данной игры Хави заявил, что не останется в команде на будущий сезон.