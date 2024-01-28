Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Барселоны»: «Хави сказал, что покинет клуб из-за давления и плохих результатов»

28 Января 2024 • 16:20 Комментировать
Барселона
3:5
Вильярреал

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал заявление Хави Эрнандеса, который решил покинуть пост главного тренера команды в конце сезона.

«Хави сообщил нам, что покинет клуб в конце сезона из-за давления и плохих результатов. Это формула, которую я принимаю, потому что он — Хави. Он честный человек. Он ведет себя очень достойно и является человеком, который уважает «Барселону», — приводит слова Лапорты Diario AS.

Напомним, «Барселона» проиграла на своем поле «Вильярреалу» в рамках 22-го тура чемпионата Испании. После данной игры Хави заявил, что не останется в команде на будущий сезон.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Хави Эрнандес ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 28 Января
03:38
​«Барселона» - самая пропускающая команда в 2024 году в топ-5 чемпионатов
00:16
Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона 12
27 Января
23:34
Экс-арбитр: «Пенальти в ворота «Вильярреала» не было»
23:24
Хави: «Даже резервный судья сказал мне, что это чистый пенальти» 3
23:12
Хави — о VAR: «Это позор!» 6
22:48
Де Йонг — о матче с «Вильярреалом»: Это полностью наша вина, мы верим в Хави 1
22:42
«Барселона» впервые с 2020 года пропустила пять голов 1
22:36
«Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» 17
22:27
Гуэдеш забил дебютный гол за «Вильярреал»
21:08
«Барселона» — лидер Ла Лиги по ударам в штангу
20:06
Хави: «Пришло время отреагировать» 1
20:00
«Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 15
19:49
Семь игроков «Барселоны» пропустят матч с «Вильярреалом»
19:21
​Левандовски и Фелиш – в основе «Барселоны» на матч против «Вильярреала»
18:47
«Барселона» близка к подписанию шведского хавбека
18:07
«Барселона» ищет замену Бальде
15:51
«Барселона»: Бальде нужна операция
15:19
Актуальная ставка и прогноз на матч Барселона – Вильярреал чемпионата Испании – 27 января 2024
14:57
​Уткин дал прогноз на матч «Барселоны»
04:27
Роберто Мартинес: «Фелиш очень предан «Барселоне», он не похож на арендованного игрока»
03:40
Хави: «В «Барселоне» часто начинают ценить людей только после их ухода»
02:11
Барселона - Вильярреал: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:42
Рискованный прогноз и ставка на матч Барселона – Вильярреал чемпионата Испании – 27 января 2024
01:06
«Барселона» потеряла капитана из-за травмы
00:26
Бывший скаут «Барселоны»: «С Хави обходятся несправедливо»
26 Января
21:53
«Барселона» претендует на защитника «Лас-Пальмаса»
18:28
Прогноз на точный счёт матча Барселона — Вильярреал чемпионата Испании — 27 января 2024
17:24
Хави: «Руководство советует мне забыть об уходе из «Барселоны» 2
16:06
Хави: Не сомневаюсь, что Роке поможет «Барселоне»
16:05
​Хави высказался о своём будущем в «Барселоне»
15:36
Хави: «Я рад видеть Канселу в «Барселоне»
15:24
Хави высказался о предстоящей игре с «Вильярреалом»
15:18
​«Барселона» не может уволить Хави до лета – названа причина
00:41
Агуэро: «Меня не удивляют слухи об интересе «Барселоны» к Гимараэсу»
25 Января
21:51
Араухо и Кристенсен смогут сыграть в следующем матче «Барселоны»
18:34
​Игрок «Барселоны» стал жертвой расизма
16:33
Хави принял решение по будущему Ромеу 1
15:48
«Барселона» летом может продать защитника, которого купила за 50 миллионов евро 1
15:47
​В «Барселоне» обеспокоены формой Кунде 1
14:35
Деменко: «Возможно, Хави уберут до конца сезона»
13:57
Лапорта доволен игрой «Барселоны» в матче с «Атлетиком», президент поддержал Хави 1
12:57
Хави: «Если к концу сезона мы не будем претендовать на титулы, мне нужно будет уйти»
12:50
Хави: «Мы должны поскорее прийти в себя и нацелиться на победу в Ла Лиге и Лиге чемпионов» 4
12:37
Араухо: «В последние недели я испытывал дискомфорт в колене, но всё равно сражался за команду»
12:15
Хави: «Ямаль очень разочарован, что не реализовал два момента» 1
12:03
Араухо: «Горжусь командой, несмотря на вылет»
11:41
Араухо: «Будущее Хави зависит от руководства, мы не можем ни на что повлиять»
11:37
Педри: «Мы хотели выиграть Кубок Испании, но этому не суждено сбыться»
11:37
Радимов: «Барселона» слишком уподобляется «тики-таке»
11:29
Ямаль извинился за нереализованные моменты в матче с «Атлетиком»
24 Января
19:20
Гедеш: «Вильярреал» собирается переломить ситуацию»
23 Января
11:36
«Барселона» - «Вильярреал»: прогноз и ставки БК Pinnacle
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Зидан выбрал клуб, который хочет тренировать ​«Манчестер Юнайтед» может возглавить известный немецкий тренер ​Лапорта выбрал тренера, который может заменить Хави в «Барселоне» ​Гвардиола подтвердил уход из «Манчестер Сити» полузащитника ​Месси жёстко поругался с тренером, «Реал» избавится от лидера ради Мбаппе, а у «Барселоны» будет новый тренер – в главных слухах недели «Зенит» покупает экс-игрока «Реала», «Спартак» – форварда из Коста-Рики, а Нобоа попрощался с Россией: главные трансферы и слухи недели ​«Барселона» приняла решение по будущему Хави после вылета из Кубка Испании Как играл Роналду против Месси: От первой встречи до «Последнего танца» ​Клоппа хотят видеть в испанском суперклубе ​Гвардиола нанёс ответный удар президенту УЕФА
«Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 ​Гвардиола может шокировать решением по будущему при вылете «Манчестер Сити» из АПЛ
Спортивные новости
Медведев проиграл Синнеру в финале Australian Open, но установил много рекордов «Адмирал» в овертайме вырвал победу у «Салавата Юлаева» в матче КХЛ «Спартак» по буллитам обыграл «Динамо» в КХЛ Россиянин Шевченко теперь будет выступать за Казахстан Соболенко во второй раз подряд выиграла Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
40 мин
Сельта Сельта
Жирона Жирона
0
1
2.70 3.50 2.55
Видео
28.01.24 в 18:15
Кадис Кадис
Атлетик Б Атлетик Б
5.40 3.70 1.68
Видео
28.01.24 в 20:30
Севилья Севилья
Осасуна Осасуна
2.01 3.45 3.85
Видео
28.01.24 в 23:00
Атлетико М Атлетико М
Валенсия Валенсия
1.50 4.50 6.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Января
16:31 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны»: «Мы должны бороться до конца»
16:26 · Испания. Ла Лига
Дьяков: «Главное, что Захарян получает достаточно игрового времени в «Реал Сосьедаде»
16:20 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны»: «Хави сказал, что покинет клуб из-за давления и плохих результатов»
16:20 · Англия. Премьер-лига
​Клопп – главный кандидат для «Барселоны» слухи
16:14 · Германия. Бундеслига
​Уткин сравнил ситуации Клоппа и Хави – оба уходят
16:14 · Испания. Ла Лига
Тарханов рассказал, в чём заключается причина неудач Хави в «Барселоне»
15:45 · Испания. Ла Лига
​Кто заменит Хави в «Барселоне» - названы пять кандидатов
15:39 · Испания. Ла Лига
Барренечеа продлил контракт с «Реал Сосьедадом»
15:30 · Испания. Ла Лига
«Сельта» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
14:56 · Испания. Ла Лига
Игроки «Барселоны» хотят видеть Луиса Энрике в качестве главного тренера команды после Хави 1
13:19 · Испания. Ла Лига
Фекир может перейти в саудовский клуб
10:22 · Испания. Ла Лига
Тренер «Жироны» Мичел — основной кандидат на замену Хави в «Барселоне»
10:11 · Испания. Ла Лига
Игрок «Барселоны» Араухо поддержал Хави
06:03 · Англия. Премьер-лига
​Источник - де Дзерби заменит Хави в «Барселоне»
05:56 · Италия. Серия А
​«Барселона» заинтересовалась молодым защитником «Милана»
Все новости
Рекомендуем