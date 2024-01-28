Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Тарханов рассказал, в чём заключается причина неудач Хави в «Барселоне»

28 Января 2024 • 16:14 Комментировать
Барселона
...
Осасуна
31.01 21:00

Известный российский тренер Александр Тарханов прокомментировал решение наставника «Барселоны» Хави покинуть испанский клуб по окончании нынешнего сезона.

Напомним, о своём будущем уходе с тренерского мостика «сине-гранатовых» 44-летний специалист сообщил после поражения от «Вильярреала» (3:5) в матче 22-го тура Ла Лиги.

По мнению Тарханова, Хави столкнулся с проблемами в нынешнем сезоне из-за большого количества молодых игроков в составе его команды.

«В «Барселоне» много молодых ребят у него. Поэтому есть какой-то спад и такая игра у них в сезоне невнятная. Чтобы это исправить нужен подбор игроков, потому что сколько молодёжи у него играет. Из-за этого как раз и нестабильность», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

На сегодняшний день «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 44 очка в 21 проведённом матче. От лидирующего мадридского «Реала» «сине-гранатовые» сейчас отстают на 10 баллов.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Александр Тарханов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 28 Января
16:14
Тарханов рассказал, в чём заключается причина неудач Хави в «Барселоне»
12:34
Сёмин — о возможном уходе Хави из «Барселоны»: «Не вижу смысла об этом говорить» 1
10:22
Тренер «Жироны» Мичел — основной кандидат на замену Хави в «Барселоне»
10:11
Игрок «Барселоны» Араухо поддержал Хави
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА ОСАСУНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Зидан выбрал клуб, который хочет тренировать ​«Манчестер Юнайтед» может возглавить известный немецкий тренер ​Лапорта выбрал тренера, который может заменить Хави в «Барселоне» ​Гвардиола подтвердил уход из «Манчестер Сити» полузащитника ​Месси жёстко поругался с тренером, «Реал» избавится от лидера ради Мбаппе, а у «Барселоны» будет новый тренер – в главных слухах недели «Зенит» покупает экс-игрока «Реала», «Спартак» – форварда из Коста-Рики, а Нобоа попрощался с Россией: главные трансферы и слухи недели ​«Барселона» приняла решение по будущему Хави после вылета из Кубка Испании Как играл Роналду против Месси: От первой встречи до «Последнего танца» ​Клоппа хотят видеть в испанском суперклубе ​Гвардиола нанёс ответный удар президенту УЕФА
«Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 ​Гвардиола может шокировать решением по будущему при вылете «Манчестер Сити» из АПЛ
Спортивные новости
Медведев проиграл Синнеру в финале Australian Open, но установил много рекордов «Адмирал» в овертайме вырвал победу у «Салавата Юлаева» в матче КХЛ «Спартак» по буллитам обыграл «Динамо» в КХЛ Россиянин Шевченко теперь будет выступать за Казахстан Соболенко во второй раз подряд выиграла Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
39 мин
Сельта Сельта
Жирона Жирона
0
1
2.70 3.50 2.55
Видео
28.01.24 в 18:15
Кадис Кадис
Атлетик Б Атлетик Б
5.40 3.70 1.68
Видео
28.01.24 в 20:30
Севилья Севилья
Осасуна Осасуна
2.01 3.45 3.85
Видео
28.01.24 в 23:00
Атлетико М Атлетико М
Валенсия Валенсия
1.50 4.50 6.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Января
16:31 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны»: «Мы должны бороться до конца»
16:26 · Испания. Ла Лига
Дьяков: «Главное, что Захарян получает достаточно игрового времени в «Реал Сосьедаде»
16:20 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны»: «Хави сказал, что покинет клуб из-за давления и плохих результатов»
16:20 · Англия. Премьер-лига
​Клопп – главный кандидат для «Барселоны» слухи
16:14 · Германия. Бундеслига
​Уткин сравнил ситуации Клоппа и Хави – оба уходят
16:14 · Испания. Ла Лига
Тарханов рассказал, в чём заключается причина неудач Хави в «Барселоне»
15:45 · Испания. Ла Лига
​Кто заменит Хави в «Барселоне» - названы пять кандидатов
15:39 · Испания. Ла Лига
Барренечеа продлил контракт с «Реал Сосьедадом»
15:30 · Испания. Ла Лига
«Сельта» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
14:56 · Испания. Ла Лига
Игроки «Барселоны» хотят видеть Луиса Энрике в качестве главного тренера команды после Хави 1
13:19 · Испания. Ла Лига
Фекир может перейти в саудовский клуб
10:22 · Испания. Ла Лига
Тренер «Жироны» Мичел — основной кандидат на замену Хави в «Барселоне»
10:11 · Испания. Ла Лига
Игрок «Барселоны» Араухо поддержал Хави
06:03 · Англия. Премьер-лига
​Источник - де Дзерби заменит Хави в «Барселоне»
05:56 · Италия. Серия А
​«Барселона» заинтересовалась молодым защитником «Милана»
Все новости
Рекомендуем