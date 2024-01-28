Тарханов рассказал, в чём заключается причина неудач Хави в «Барселоне»

Известный российский тренер Александр Тарханов прокомментировал решение наставника «Барселоны» Хави покинуть испанский клуб по окончании нынешнего сезона.

Напомним, о своём будущем уходе с тренерского мостика «сине-гранатовых» 44-летний специалист сообщил после поражения от «Вильярреала» (3:5) в матче 22-го тура Ла Лиги.

По мнению Тарханова, Хави столкнулся с проблемами в нынешнем сезоне из-за большого количества молодых игроков в составе его команды.

«В «Барселоне» много молодых ребят у него. Поэтому есть какой-то спад и такая игра у них в сезоне невнятная. Чтобы это исправить нужен подбор игроков, потому что сколько молодёжи у него играет. Из-за этого как раз и нестабильность», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

На сегодняшний день «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 44 очка в 21 проведённом матче. От лидирующего мадридского «Реала» «сине-гранатовые» сейчас отстают на 10 баллов.