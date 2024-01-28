​Кто заменит Хави в «Барселоне» - названы пять кандидатов

После домашнего поражения от «Вильярреала» со счётом 3:5 Хави объявил о своём уходе из «Барселоны» по завершению сезона. Журналисты сразу же принялись гадать, кто заменит молодого специалиста у руля «сине-гранатовых».

Испанское издание Sport называет пять кандидатов. Этот список выглядит так: Тьяго Мотта («Болонья»), Рафаэль Маркес («Барселона Б»), Джованни ван Бронкхорст (без клуба), Мичел («Жирона») и Иманоль Альгуасиль («Реал Сосьедад»).

На текущий момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайший матч команда проведёт 31 января – против «Осасуны».