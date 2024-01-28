Барренечеа продлил контракт с «Реал Сосьедадом»

Полузащитник «Реал Сосьедада» Андер Барренечеа продлил контракт с испанским клубом до лета 2030 года.

Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему футболисту проявляют английские «Арсенал» и «Тоттенхэм». Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне испанский вингер провёл за «Реал Сосьедад» 23 матча, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

После 22 проведённых матчей в текущем розыгрыше чемпионата Испании «Реал Сосьедад» расположился на шестом месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. Также отметим, что команда, за которую выступает российский полузащитник Арсен Захарян, смогла выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретится с «ПСЖ».