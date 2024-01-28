Игроки «Барселоны» хотят видеть Луиса Энрике в качестве главного тренера команды после Хави

Игроки «Барселоны» хотят видеть на посту главного тренера команды наставника «ПСЖ» Луиса Энрике. Об этом сообщает Sport.es.

При этом, как отмечает источник, пригласить Энрике в «Барселону» будет сложно, поскольку его контракт с клубом из Парижа рассчитан до 2025 года.

Напомним, вчера, 27 января, нынешний главный тренер каталонской команды Хави сообщил, что покинет клуб по окончании текущего сезона. Помимо Энрике, ещё одним из возможных кандидатов на замену 44-летнего специалиста называется наставник «Жироны» Мичел.

Отметим, что Энрике уже возглавлял «Барселону» в период с 2014 по 2017 год. Под его руководством «сине-гранатовые» дважды выиграли чемпионат Испании, а также смогли стать победителями Лиги чемпионов.