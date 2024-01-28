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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фекир может перейти в саудовский клуб

28 Января 2024 • 13:19 Комментировать
Бетис
...
Хетафе
04.02 20:30

Полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Санти Ауна.

По информации источника, в услугах 30-летнего француза заинтересованы «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». Отмечается, что переход Фекира в саудовский клуб вполне возможен, так как в последнее время футболист потерял место в основном составе «Бетиса». Сумма возможного трансфера оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Фекир провёл в футболке испанского клуба восемь матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает чемпиона мира в составе сборной Франции в 12 миллионов евро.

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Бетис Набиль Фекир Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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