Фекир может перейти в саудовский клуб

Полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Санти Ауна.

По информации источника, в услугах 30-летнего француза заинтересованы «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». Отмечается, что переход Фекира в саудовский клуб вполне возможен, так как в последнее время футболист потерял место в основном составе «Бетиса». Сумма возможного трансфера оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Фекир провёл в футболке испанского клуба восемь матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает чемпиона мира в составе сборной Франции в 12 миллионов евро.