Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на решение наставника «Барселоны» Хави Эрнандеса покинуть каталонский клуб по окончании нынешнего сезона.

«Ну пока он не ушёл. То, что он сказал, это слова. Но отставки ведь нет, официальной информации об этом от руководства «Барселоны». Поэтому нечего говорить и не вижу никакого смысла», — сказал Сёмин.

Напомним, вчера, 27 января, «Барселона» уступила «Вильярреалу» (3:5) в матче 22-го тура чемпионата Испании, попустив два мяча уже в добавленное время.

Хави возглавляет «Барселону» с осени 2021 года. После 21 проведённого матча в текущем розыгрыше чемпионата Испании «сине-гранатовые» расположились на третьем месте в турнирной таблице, набрав 44 очка.