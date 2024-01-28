Тренер «Жироны» Мичел — основной кандидат на замену Хави в «Барселоне»

Главный тренер «Жироны» Мичел является основным кандидатом на пост наставника «Барселоны». Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Напомним, вчера, 27 января, нынешний тренер «сине-гранатовых» Хави сообщил, что покинет клуб по окончании текущего сезона.

На сегодняшний день «Жирона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 52 очка в 21 проведённом матче. Третья «Барселона» отстаёт от команды Мичела на восемь баллов.

Отметим, что Хави возглавляет «сине-гранатовых» с ноября 2021 года. С тех пор специалист сумел выиграть с каталонским клубом чемпионат Испании и Суперкубок страны.