Игрок «Барселоны» Араухо поддержал Хави

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался о поражении в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (3:5).

Напомним, после этой игры главный тренер «Барселоны» Хави сообщил, что покинет каталонский клуб летом нынешнего года.

Араухо заявил, что команда поддерживает 44-летнего специалиста и верит в исправление текущей ситуации.

«Мы верим в Хави, он — наш тренер. С тех пор как он пришёл, он многое дал команде. «Барса» прибавляла с каждым сезоном. Команде нужно время и поддержка, чтобы вместе через это пройти», — цитирует Араухо Marca.

После 21 проведённого матча в текущем розыгрыше Ла Лиги «Барселона» расположилась на третьем месте в турнирной таблице, набрав 44 очка. Отметим, что «сине-гранатовые» являются действующими победителями турнира.